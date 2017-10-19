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Политика
Мадрид требует от Барселоны немедленно дать ответ по референдуму о независимости
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    Мадрид требует от Барселоны немедленно дать ответ по референдуму о независимости

    10:39  19 Октября 2017
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    Мадрид требует от Барселоны немедленно дать ответ по референдуму о независимости

    Мадрид, 19 октября. Власти испанской автономной области Каталония должны сегодня до 10 часов по местному времени (11.00 по Москве) дать ответ Мадриду по поводу объявления независимости Каталонии по результатам проведенного референдума. Таким образом, срок мадридского ультиматума истекает в ближайшие минуты.

    «Не так трудно ответить на вопрос, объявила ли Каталония независимость, — заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. — Если объявила, правительство вынуждено будет действовать определенным образом. Если нет, можно продолжить диалог».

    Мадрид требует от Барселоны немедленно дать ответ по референдуму о независимости

    Ранее, напомним, каталонский лидер Карлес Пучдемон не стало отвечать ни «да», ни «нет» на вопрос о том, планирует ли Каталония объявить независимость — что может повлечь за собой жесткие действия со стороны Мадрида. Пучдемон, фактически, потребовал два месяца на выработку определенного решения по факту референдума, в ходе которого абсолютное большинство каталонцев высказались за объявление независимости.

    Как отмечает «Би-Би-Си», в случае, если Каталония так и не даст ответ на вопрос о независимости, Мадрид может обратиться к 155 статье конституции Испании, которая позволяет лишить власти правительство Каталонии для обеспечения интересов Испании. Однако на данный момент, как сообщают источники агентства, правительство Испании хочет сократить до минимума демонстрации и антиправительственные выступления.

    Автор: Валентин Меликов
    #рахой #пучдемон
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