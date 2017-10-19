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Украина
Германия обеспокоена участием националистов в «Михомайдане» — журналист
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    Германия обеспокоена участием националистов в «Михомайдане» — журналист

    11:09  19 Октября 2017
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    Германия обеспокоена участием Билецкого и националистов в «Михомайдане» — журналист

    Германию беспокоит участие в «Майдане Саакашвили», так называемом «Михомайдане», националистов и ультраправых радикалов. Об этом рассказал главный редактор издания World Economy Александр Сосновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» накануне.

    «Никто не понимает, что происходит на Украине. Украина поставила Германию и всю Европу в такое положение, из которого очень тяжело выбраться. Несколько лет назад та же Германия активно поддержала Майдан, говоря о революционных изменениях: «Мы поддерживаем демократию, все стремятся в Европу». Теперь же, оказывается, ситуация совершенно другая. Сейчас происходит очередной Майдан с участием ультранационалистических сил, и в Германии это видят. Из источников мне пришла совсем свежая информация, что большие опасения вызывает участие в Майдане Андрея Билецкого и его «Национального корпуса», — рассказал Сосновский.

    Германия обеспокоена участием Билецкого и националистов в «Михомайдане» — журналист

    При этом спикер отметил, что происходящее сейчас на Украине — это совсем не то, чего от украинской стороны ждали в Германии после событий 2014 года. Европа пребывает в растерянности, власти других стран не понимают, действительно ли это революция, которая идет с низов, либо это, как выразился Сосновский, «драчка» между олигархами.

    «Разницы между холерой и чумой немцы не видят», — заключил Александр Сосновский.

    При этом он отметил, что в немецких СМИ события на Украине практически не освещаются.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #аваков #политика
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