Сирия новости 19 октября 12.30: 2500 беженцев из Ракки и Дейр эз-Зора прибыли в Айн Иссу, ВС Ирака перекрыли трассу Киркук - Эрбиль

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Сирия, 19 октября. 2500 мирных жителей Ракки и Дейр эз-Зора прибыли в лагерь для беженцев в Айн Иссе, ВС Ирака перекрыли трассу Киркук – Эрбиль, SDF несут потери в боях с ИГ1 в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, отступает в Хасаке.

«Файлак ар-Рахман»: противостоят САА в Восточной Гуте.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на позиции группировки «Файлак ар-Рахман» в районе Джобар Восточной Гуты. По сообщению военного источника в Twitter (@AEJKhalil), новая атака правительственных сил была отбита боевиками. Ранее сообщалось, что сирийская армия заняла несколько стратегических позиций в этом районе.

Twitter-канал (@AEJKhalil) также сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укреплений радикальных антиправительственных формирований в районе Хош ад-Давахира.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе населенного пункта Абу Хашаб к востоку от города Дейр эз-Зор зафиксированы бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1. По данным информационного агентства ANHA, в результате столкновения радикалы ИГ отступили, оставив в распоряжении бойцов курдского ополчения оружие и боеприпасы.

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) пишет, что, по заявлению командования SDF, бойцам «демократической армии» удалось установить контроль над поселениями Хави аль-Хея, аль-Олеян, Салех аль-Хусейния к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

Турция продолжает наращивать военное присутствие в сирийской провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что на территорию региона пребыло значительное количество техники и личного состава турецкой армии. Кроме того, по данным информационного агентства Al Khaleejo, солдаты ВС Турции строят укрепления вдоль границы с Сирией.

Тем временем ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге и востоке провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что авиация союзников бомбила укрепрайоны исламистов вблизи населенных пунктов Синджар, Абу Зухур и Ат-Таманиа.

Провинция Ракка

Один из источников в провинции Ракка пишет в своем микроблоге в Twitter (@soheb1199), что более 2500 мирных жителей освобожденного недавно административного центра региона, а также провинции Дейр эз-Зор прибыли в лагерь беженцев, расположенный в населенном пункте Айн Исса.

Ранее сообщалось, что в захваченном накануне Демократическими силами Сирии (SDF) городе Ракка участились случаи мародерства. По информации местных источников некоторые мирные жители, пытавшиеся оказать сопротивление неправомерным действиям SDF, были арестованы бойцами Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хасака

В районе города Маркада продолжаются боестолкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами ИГИЛ1. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@olay5554) под контроль курдских отрядов ополчения перешли водная станция и блокпост полиции. Ранее в результате ожесточенных боев с радикалами «Исламского государства» бойцам «демократической армии» удалось пресечь попытку ИГ прорваться к Дейр эз-Зору. Согласно сведениям подконтрольных ИГИЛ источников, курдские отряды потеряли в столкновениях 10 бойцов, еще 12 получили ранения.

Ирак

Иракская армия перекрыла дорогу Киркук – Эрбиль, передает местный источник в Twitter (@XDzTg5Fx3edp1jX). По данным автора публикации, на шоссе отмечаются вооруженные столкновения между солдатами правительственных сил и бойцами «Пешмерги». Ранее сообщалось, что провинция Киркук полностью перешла под контроль вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации. Однако часть курдских отрядов продолжает оказывать сопротивление проправительственным войскам, несмотря на приказ командования.

Источник в Twitter (@Alkhabar_Agency) сообщает о пожаре в командном пункте группировки «Аль-Джебхат ат-Туркмания», расположенный в районе города Ат-Тун к северу от Киркука. Причины и обстоятельства происшествия неизвестны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)