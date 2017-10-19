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Уникальные возможности танка Т-90М раскрыли в Минобороны РФ
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    Уникальные возможности танка Т-90М раскрыли в Минобороны РФ

    10:17  19 Октября 2017
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    Уникальные возможности танка Т-90М раскрыли в Минобороны РФ

    Москва, 19 октября. Конструкторы смогли максимально повысить уровень основных боевых свойств модернизированного танка Т-90М.

    О новых возможностях военной машины, которая в настоящее время проходит испытания, рассказал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

    Если говорить об огневой мощи танка, то здесь появился многоканальный панорамный прицела и высокоэффективная система управления огнем, которая повышает вероятность поражения целей, рассказал чиновник в интервью журналу «Армейский стандарт».

    Танк получил систему наружного видеонаблюдения с обзором в 360 градусов, второй (независимый) канал стрельбы из дистанционно управляемой пулеметной установки и доработанный автомат заряжания под размещение новых бронебойных подкалиберных снарядов.

    Т-90М стал более защищенным. Как рассказал Булгаков, добиться этого удалось за счет установки новой динамической защиты «Реликт» и решетчатых экранов.

    Кроме того, в модернизированном Т-90М увеличена мощность двигателя, установлена камера заднего вида, внедрена дизель-генераторная установка. Контролировать техническое состояния систем силовой установки теперь можно с помощью дисплейного комплекса. Для ведения боя в суровых погодных условиях танк получил программируемый подогреватель обеспечения пуска основного двигателя при отрицательных температурах.

    «Имеются также и другие нововведения. Полагаем, что оснащение войсковых формирований модернизированным танком Т-90М позволит как минимум обеспечить паритет с зарубежными аналогами в переходном периоде, до выхода на запланированный уровень серийного производства танка «Армата», — заявил Булгаков.

    Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что приоритет в перспективной госпрограмме вооружений до 2025 года будет сделан не на модернизацию старых вооружений.

    Ранее эксперт рассказал, зачем в США разрабатывают новые пехотные боевые машины.

    Автор: Юлия Кошкина
    #вооружения #оружие #армия
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