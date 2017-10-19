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В Минюсте Украины назвали решение Хозсуда о взыскании $6,7 с «Газпрома» «перемогой»
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    В Минюсте Украины назвали решение Хозсуда о взыскании $6,7 с «Газпрома» «перемогой»

    10:27  19 Октября 2017
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    В Минюсте Украины назвали решение Хозсуда о взыскании $6,7 с «Газпрома» «перемогой»

    Киев, 19 октября. Хозяйственный суд Киева удовлетворил прошение Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы министерства юстиции страны и скорректировал способ исполнения судебного вердикта касательно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд гривен (порядка 6,7 млрд долларов). Об этом написал на своей странице Facebook в четверг министр юстиции Украины Павел Петренко. 

    По его словам, если до этого момента можно было взыскать лишь денежные средства российской компании, размещенные в банках, то теперь взыскания распространяются на все имущество должника.

    В Минюсте Украины назвали решение Хозсуда о взыскании $6,7 с «Газпрома» «перемогой»

    Украинский министр отметил, что данное решение суда «должно быть оглашено в течение несколько дней».

    Свой пост министр сопроводил хэштегом #перемога. 

    Напомним, в конце сентября стало известно, что «Газпром» стал лидером среди 250 главных глобальных энергетических компаний в новом списке S&P Global Platts. Российская компания потеснила с первого места компанию из США ExxonMobil.

    Автор: Дана Балан
    #россия #суд #украина #газпром #минюст украины
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