Участники митинга в Киеве угрожают заблокировать депутатов в Раде, пока они не примут законы

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Киев, 19 октября. Участники акции протеста, проходящей в центре украинской столицы, заявили, что не будут выпускать депутатов из здания Верховной рады, пока не добьются принятия законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменения закона о выборах и создании антикоррупционного суда.

«После четырех часов вечера митинг будет продолжаться, и мы не должны их выпускать, пока они не проголосуют за волю народа, но делать это нужно мирно», — цитирует ТАСС слова бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Накануне вечером Саакашвили посетил палаточный городок в Мариинском парке. По его словам, 19 октября в 16.00 запланирован сбор митингующих. Именно в это время депутаты начнут рассматривать интересующие участников акции законопроекты.

Уже сейчас возле здания украинского парламента собралось около тысячи человек. В целом обстановка спокойная. За порядком следят представители Нацполиции и Нацгвардии, оцепившие участок Мариинского парка.