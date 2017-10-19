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Четыре человека погибли при пожаре в Ставрополе
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    Четыре человека погибли при пожаре в Ставрополе

    10:19  19 Октября 2017
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    Четыре человека погибли при пожаре в Ставрополе

    Санкт-Петербург, 19 октября. Четверо жителей Ставрополя погибли при пожаре минувшим вечером. Огонь охватил частный дом, когда внутри находились 56-летняя хозяйка домовладения, ее 57-летний сожитель и двое знакомых. По факту гибели людей стартовала доследственная проверка.

    О возгорании в доме сообщил сосед. Находившиеся в домовладении люди погибли еще до приезда спасателей. По предварительным данным, причиной пожара стало либо неосторожное обращение с огнем, либо использование отопительных приборов. Точная причина станет известна после завершения всех экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #ставрополь
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