Сегодня в Сети: Собчак — «Дом-2%», из-за ЦСКА «подретушировали» метро, пушки у Рады

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Сегодня в Интернете, 19 октября. Решившей идти в президенты Ксении Собчак напомнили времена «Дома-2». Из-за поражения ЦСКА «Базелю» в Лиге чемпионов «подретушировали» станцию столичного метро. Лучше бы Петр Порошенко подтягивал уровень жизни, а не пушки, отреагировали блогеры на появление артиллерии у Верховной рады.

Дом-2%: соцсети вышучивают президентские амбиции Собчак

Заявление Ксении Собчак, что она намерена баллотироваться на президентских выборах 2018 года, в стало новостью номер один и в СМИ, и в соцсетях. В основном пользователи Интернета негативно или со злым юмором отреагировали на решение экс-«блондинки в шоколаде» и бывшей ведущей скандальной передачи «Дома-2».

Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 18, 2017 at 8:32am PDT

И, хотя Собчак давно изо всех сил пытается избавиться от этого шлейфа, основная тема комментариев — аналогии с «Домом-2».

Также пользователи обратили внимание, что заявление Ксении не является образцом по части грамотности. Кроме того, не осталось незамеченным, что Собчак позиционирует себя, как «кандидат против всех».

Вот некоторые комментарии:

— Ксения Собчак открывает свой штаб в «Доме-2».

Ксения Собчак открывает свой штаб в Доме-2 — 1⃣48 (@RPcreator) October 18, 2017

— Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики.

Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) October 18, 2017

— Дом-2%.

— Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут.

Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут: pic.twitter.com/faHXjKEMbT — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) October 18, 2017

— Если участие в выборах Собчак — это политическая клоунада, то вся президентская кампания Навального — это финансовая пирамида и психокульт.

Если участие в выборах Собчак - это политическая клоунада, то вся президентская кампания Навального - это финансовая пирамида и психокульт — rishikesh news (@rishikesh_news) October 19, 2017

«Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборной платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шел годами», — пишет Михаил Кафанов, предлагая скрин соответствующих запросов в «Яндексе».

Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборно платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шёл ГОДАМИ pic.twitter.com/ZsKX89qhXn — Михаил Кафанов (@AveMisha) October 18, 2017

«Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором — хороший старт», — пишет журналист Тихон Дзядко.

Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором - хороший старт. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) October 18, 2017

«Reuters: "Russia's version of Paris Hilton' announces presidential bid". Конкурс шуток про Собчак набирает обороты», — пишет журналист Ольга Скабеева.

Reuters: "Russia's version of Paris Hilton' announces presidential bid". Конкурс шуток про Собчак набирает обороты — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 19, 2017

Она же упоминает, что глава КПРФ Геннадий Зюганов попросил Собчак не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Из-за ЦСКА «подретушировали» станцию метро

Увы, армейцы всухую (0:2) проиграли швейцарскому «Базелю» в Лиге чемпионов. Но зато болельщики ЦСКА устроили красивый перформанс, спев перед началом матча припев песни «Сансара» популярного рэп-исполнителя Басты, который является постом ЧМ-2018. Сам Баста также присутствовал на трибуне стадиона.

«Когда меня не станет, трибуна споёт голосами моих детей и голосами их детей!» #ЦСКАБазель pic.twitter.com/FAs2XKt0Qd — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 18, 2017

Увы, это не помогло армейцам — они не сумели порадовать болельщиков красивой игрой.

Соцсети отреагировали на результаты матча.

«Сэйвы на этой неделе: Комбаров: 1, Акинфеев: 0», — написали в Twitter Sports.ru.

«Станция метро ЦСКА потерпела некоторые изменения!» — показал один из пользователей, как болельщики «наказали» армейцев за проигрыш.

Пушки у Рады

Отреагировали пользователи соцсетей и на силовой разгон нового майдана — лагеря протестующих у Верховной рады в Киеве. Особенно блогеров удивило то, что к зданию Рады подтянули артиллерию — не иначе, как для борьбы с «русской угрозой», пошутили некоторые.

Вот некоторые комментарии:

— Подтянув к Верховной раде артиллерию, Порошенко намекнул скачущим, что на этот раз одной «небесной сотней» они не отделаются.

— Бесы в одной клетке друг друга бесят!

Бесы в одной клетке....друг друга бесят! — Не ЗВЕЗДОЧКА (@enisei71) October 17, 2017

— Вблизи Верховной рады установили пушки. Путин не пройдет!

Вблизи Верховной Рады установили пушки

Путин не пройдёт))))))) pic.twitter.com/e0J5y3c6Ph — Галина (@_Alina_35_) October 17, 2017

— Вместо артиллерии, Порошенко бы подтянул уровень жизни людей хотя бы до уровня Януковича.