Сегодня в Сети: Собчак — «Дом-2%», из-за ЦСКА «подретушировали» метро, пушки у Рады
Сегодня в Интернете, 19 октября. Решившей идти в президенты Ксении Собчак напомнили времена «Дома-2». Из-за поражения ЦСКА «Базелю» в Лиге чемпионов «подретушировали» станцию столичного метро. Лучше бы Петр Порошенко подтягивал уровень жизни, а не пушки, отреагировали блогеры на появление артиллерии у Верховной рады.
Дом-2%: соцсети вышучивают президентские амбиции Собчак
Заявление Ксении Собчак, что она намерена баллотироваться на президентских выборах 2018 года, в стало новостью номер один и в СМИ, и в соцсетях. В основном пользователи Интернета негативно или со злым юмором отреагировали на решение экс-«блондинки в шоколаде» и бывшей ведущей скандальной передачи «Дома-2».
И, хотя Собчак давно изо всех сил пытается избавиться от этого шлейфа, основная тема комментариев — аналогии с «Домом-2».
Также пользователи обратили внимание, что заявление Ксении не является образцом по части грамотности. Кроме того, не осталось незамеченным, что Собчак позиционирует себя, как «кандидат против всех».
Вот некоторые комментарии:
— Ксения Собчак открывает свой штаб в «Доме-2».
— Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики.
— Дом-2%.
— Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут.
— Если участие в выборах Собчак — это политическая клоунада, то вся президентская кампания Навального — это финансовая пирамида и психокульт.
«Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборной платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шел годами», — пишет Михаил Кафанов, предлагая скрин соответствующих запросов в «Яндексе».
«Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором — хороший старт», — пишет журналист Тихон Дзядко.
«Reuters: "Russia's version of Paris Hilton' announces presidential bid". Конкурс шуток про Собчак набирает обороты», — пишет журналист Ольга Скабеева.
Она же упоминает, что глава КПРФ Геннадий Зюганов попросил Собчак не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.
Из-за ЦСКА «подретушировали» станцию метро
Увы, армейцы всухую (0:2) проиграли швейцарскому «Базелю» в Лиге чемпионов. Но зато болельщики ЦСКА устроили красивый перформанс, спев перед началом матча припев песни «Сансара» популярного рэп-исполнителя Басты, который является постом ЧМ-2018. Сам Баста также присутствовал на трибуне стадиона.
Увы, это не помогло армейцам — они не сумели порадовать болельщиков красивой игрой.
Соцсети отреагировали на результаты матча.
«Сэйвы на этой неделе: Комбаров: 1, Акинфеев: 0», — написали в Twitter Sports.ru.
«Станция метро ЦСКА потерпела некоторые изменения!» — показал один из пользователей, как болельщики «наказали» армейцев за проигрыш.
Пушки у Рады
Отреагировали пользователи соцсетей и на силовой разгон нового майдана — лагеря протестующих у Верховной рады в Киеве. Особенно блогеров удивило то, что к зданию Рады подтянули артиллерию — не иначе, как для борьбы с «русской угрозой», пошутили некоторые.
Вот некоторые комментарии:
— Подтянув к Верховной раде артиллерию, Порошенко намекнул скачущим, что на этот раз одной «небесной сотней» они не отделаются.
— Бесы в одной клетке друг друга бесят!
— Вблизи Верховной рады установили пушки. Путин не пройдет!
— Вместо артиллерии, Порошенко бы подтянул уровень жизни людей хотя бы до уровня Януковича.