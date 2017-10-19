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#Соцсети
Сегодня в Сети: Собчак — «Дом-2%», из-за ЦСКА «подретушировали» метро, пушки у Рады
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    Сегодня в Сети: Собчак — «Дом-2%», из-за ЦСКА «подретушировали» метро, пушки у Рады

    10:32  19 Октября 2017  /обновлено: 10:38  19 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: Собчак припомнили «Дом-2», фанаты подшутили над ЦСКА, пушки у Рады

    Сегодня в Интернете, 19 октября. Решившей идти в президенты Ксении Собчак напомнили времена «Дома-2». Из-за поражения ЦСКА «Базелю» в Лиге чемпионов «подретушировали» станцию столичного метро. Лучше бы Петр Порошенко подтягивал уровень жизни, а не пушки, отреагировали блогеры на появление артиллерии у Верховной рады.

    Дом-2%: соцсети вышучивают президентские амбиции Собчак

    Заявление Ксении Собчак, что она намерена баллотироваться на президентских выборах 2018 года, в стало новостью номер один и в СМИ, и в соцсетях. В основном пользователи Интернета негативно или со злым юмором отреагировали на решение экс-«блондинки в шоколаде» и бывшей ведущей скандальной передачи «Дома-2».

     

    Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru

    A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

    И, хотя Собчак давно изо всех сил пытается избавиться от этого шлейфа, основная тема комментариев — аналогии с «Домом-2».

    Также пользователи обратили внимание, что заявление Ксении не является образцом по части грамотности. Кроме того, не осталось незамеченным, что Собчак позиционирует себя, как «кандидат против всех».

    Вот некоторые комментарии:

    — Ксения Собчак открывает свой штаб в «Доме-2».

    — Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики.

    — Дом-2%.

    — Ставки на предновогодние корпоративы в этом декабре значительно вырастут.

    — Если участие в выборах Собчак — это политическая клоунада, то вся президентская кампания Навального — это финансовая пирамида и психокульт.

    «Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборной платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шел годами», — пишет Михаил Кафанов, предлагая скрин соответствующих запросов в «Яндексе».

    «Опубликовать письмо о выдвижении без проверки его корректором — хороший старт», — пишет журналист Тихон Дзядко.

    «Reuters: "Russia's version of Paris Hilton' announces presidential bid". Конкурс шуток про Собчак набирает обороты», — пишет журналист Ольга Скабеева.

    Она же упоминает, что глава КПРФ Геннадий Зюганов попросил Собчак не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

    Из-за ЦСКА «подретушировали» станцию метро

    Увы, армейцы всухую (0:2) проиграли швейцарскому «Базелю» в Лиге чемпионов. Но зато болельщики ЦСКА устроили красивый перформанс, спев перед началом матча припев песни «Сансара» популярного рэп-исполнителя Басты, который является постом ЧМ-2018. Сам Баста также присутствовал на трибуне стадиона.

    Увы, это не помогло армейцам — они не сумели порадовать болельщиков красивой игрой.

    Соцсети отреагировали на результаты матча.

    «Сэйвы на этой неделе: Комбаров: 1, Акинфеев: 0», — написали в Twitter Sports.ru.

    «Станция метро ЦСКА потерпела некоторые изменения!» — показал один из пользователей, как болельщики «наказали» армейцев за проигрыш.

    Пушки у Рады

    Отреагировали пользователи соцсетей и на силовой разгон нового майдана — лагеря протестующих у Верховной рады в Киеве. Особенно блогеров удивило то, что к зданию Рады подтянули артиллерию — не иначе, как для борьбы с «русской угрозой», пошутили некоторые.

    Вот некоторые комментарии:

    — Подтянув к Верховной раде артиллерию, Порошенко намекнул скачущим, что на этот раз одной «небесной сотней» они не отделаются.

    — Бесы в одной клетке друг друга бесят!

    — Вблизи Верховной рады установили пушки. Путин не пройдет!

    — Вместо артиллерии, Порошенко бы подтянул уровень жизни людей хотя бы до уровня Януковича.

     

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #собчак #соцсети #цска-базель
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