Сенатор об акциях протеста в Киеве: Порошенко будут шатать, пока он не упадет

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Президент Украины Петр Порошенко отказался от встречи с организаторами митинга у здания Верховного рады в Киеве из-за состава делегации. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам депутата, о встрече просил член БПП Мустафа Найем, и украинский президент был на нее даже согласен. Однако Порошенко был против участия в этих переговорах депутатов Светланы Залищук и Сергея Левченко.

«Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной раде, когда там были дети, то это неприемлемо», — заявил руководитель фракции.

Ранее Найем сообщил на своей странице в Facebook о срыве встречи депутатов — организаторов митинга с Петром Порошенко. «Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо», — уточнил Найем.

Напомним, во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек приняли участие в акциях протеста в центре украинской столицы, которая была организована рядом политических партий, включая «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Протестующий потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

«Уличная драка»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН акцию протеста в Киеве и поделился своим мнением, как будет развиваться ситуация дальше.

«Идет «майданизация» украинской политики, почти исключающая легитимные формы конкуренции за власть. Ибо конкурируют не партии, а группы и кланы. Эту конкретную уличную драку Петр Порошенко, судя по всему, не проиграет. Но он уже проиграл главное: он дал возможность улице всерьез попробовать власть на прочность. И теперь его будут этим способом шатать, пока он не упадет», — рассказал Олег Морозов.

Как ранее сообщало Ura.ru, участники акции протеста избили представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Сначала в народного депутата полетела бутылка, затем разгоряченные активисты начали его избивать.