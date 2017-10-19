В Минобороны рассказали, когда армия РФ получил новейшую БМПТ «Терминатор»

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Москва, 19 октября. Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» успешно прошла испытания и поступит в российскую армию до конца этого года. Об этом сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в интервью журналу «Армейский стандарт».

По его словам, «Терминатор» — «машина принципиально нового класса». Усовершенствованной моделью машины уже заинтересовались за рубежом.

Булгаков рассказал, что разработки по созданию «Терминатора» начались еще в конце 80-х годов, когда возникла потребность в «партнере» танка для противостояния танкоопасной живой силе.

Замминистра отметил, что новая БМПТ была продемонстрирована руководящему составу Минобороны РФ в мае и августе 2017 года на базе полигона Алабино, и успешно справилась со всеми испытаниями.

«Уверен, что данная машина докажет право на свое существование и дальнейшее развитие в самое ближайшее время», — заявил Булгаков.

Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» отличается высоким уровнем огневой мощи, защищенности и управляемости и может уничтожать как пехоту, так и бронированные цели противника.

Напомним, свою версию «Терминатора» в начале октября представили в Киеве.