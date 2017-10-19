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ДНР: украинские силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
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    ДНР: украинские силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    9:59  19 Октября 2017
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    ДНР: украинские силовики почти 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    Донецк, 19 октября. Представитель оперативного командования ДНР заявил, что за минувшие сутки украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    «За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня», — цитирует агентство РИА Новости слова представителя ведомства.

    По его словам, обстрелами ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов ДНР. ВСУ применяли артиллерию, танки, минометы, вооружение БТР и БМП, стрелковое оружие, а также гранатометы.

    Напомним, что в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопоровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. Согласно данным ООН, жертвами военного конфликта на Украине стало более 10 тысяч человек.

    Автор: Дима Оленин
    #днр #всу #украина
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