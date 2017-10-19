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Украина
Стала известна личность «мажорки» на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове
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    Стала известна личность «мажорки» на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове

    10:02  19 Октября 2017
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    Стала известна личность «мажорки» на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове

    Харьков, 19 октября. Стала известна личность «мажорки» на Lexus, протаранившей толпу пешеходов в Харькове. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что иномарку уже замечали за нарушением правил дорожного движения ПДД). 

    По предварительным данным, виновницей страшного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, стала Елена Зайцева 1997 года рождения. 

    Стала известна личность «мажорки» на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове

    В середине августа «мажорке» исполнилось всего 20 лет. 

    Напомним, жуткая авария произошла в минувшую среду вечером в Харькове. Сообщалось, что жертвами страшного ДТП стали шесть человек.

    Как ранее отметил на свой странице в социальной сети Facebook Геращенко, данный Lexus уже замечался в нарушении правил дорожного движения. По его словам, в Сети есть ролик, на котором запечатлено, как этот же автомобиль проезжает на запрещающий свет светофора в 2016 году.

    Тогда за рулем была та же «девушка-мажор».

    Автор: Дана Балан
    #украина #дтп #авария #харьков #lexus #мажорка
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