Стала известна личность «мажорки» на Lexus, устроившей смертельное ДТП в Харькове

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Харьков, 19 октября. Стала известна личность «мажорки» на Lexus, протаранившей толпу пешеходов в Харькове. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что иномарку уже замечали за нарушением правил дорожного движения ПДД).

По предварительным данным, виновницей страшного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, стала Елена Зайцева 1997 года рождения.

В середине августа «мажорке» исполнилось всего 20 лет.

Напомним, жуткая авария произошла в минувшую среду вечером в Харькове. Сообщалось, что жертвами страшного ДТП стали шесть человек.

Как ранее отметил на свой странице в социальной сети Facebook Геращенко, данный Lexus уже замечался в нарушении правил дорожного движения. По его словам, в Сети есть ролик, на котором запечатлено, как этот же автомобиль проезжает на запрещающий свет светофора в 2016 году.

Тогда за рулем была та же «девушка-мажор».