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Политика
КНДР предложила США признать ее ядерный статус
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    КНДР предложила США признать ее ядерный статус

    9:41  19 Октября 2017
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    КНДР предложила США признать ее ядерный статус

    Токио, 19 октября. Северная Корея предлагает Соединенным Штатам Америки мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса. Об этом говорится в комментарии, размещенном центральной газетой КНДР «Нодон синмун».

    Как передает Yonhap News Agency, в заявлении говорится, что наиболее рационально для США признать необратимый ядерный статус КНДР и искать путь к мирному сосуществованию.

    При этом орган ЦК Трудовой партии Кореи добавил, что это только совет и Пхеньян ничего не навязывает Вашингтону.

    При этом, как пишет газета, источник «ядерного противостояния» КНДР видит во враждебном настрое США по отношению к Северной Корее.

    Издание также упрекает Китай и Россию за поддержку санкций против КНДР в СБ ООН.

    Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал КНДР к дипломатии, но не исключил военного решения. США по-прежнему считают дипломатический путь решения проблемы КНДР наиболее предпочтительным, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    КНДР предложила США признать ее ядерный статус

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #кндр
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