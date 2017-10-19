Ростуризм выяснил, где россияне проведут новогодние каникулы

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Москва, 19 октября. Ростуризм рассказал, где россияне будут отмечать новогодние праздники в 2018 году.

Согласно данным раннего бронирования, наибольшей популярностью у россиян пользуются внутренние направления — Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Устюг, Казань, Москва.

«Сочи — для любого кармана. И роста цен не будет, это я вам точно обещаю. Все понимают, что сейчас не время повышать цены», — заявил мэр города Сочи Анатолий Пахомов.

По информации RT, самыми востребованными направлениями за рубежом стали Индия, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также Израиль.

В Федеральном агентстве по туризму также отметили, что стоимость поездок по стране и за ее пределы практически не изменилась с 2016 года. Сейчас она составляет 25 тысяч рублей и 35-40 тысяч рублей соответственно.

Одним из самых оригинальных направлений для новогодних каникул в Ростуризме посчитали Северную Корею. Стоимость отдых в четырехзвездочной северокорейской гостинице обойдется примерно в 150 рублей.