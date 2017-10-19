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Россия
Ростуризм выяснил, где россияне проведут новогодние каникулы
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    Ростуризм выяснил, где россияне проведут новогодние каникулы

    9:46  19 Октября 2017
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    Ростуризм выяснил, где россияне проведут новогодние каникулы

    Москва, 19 октября. Ростуризм рассказал, где россияне будут отмечать новогодние праздники в 2018 году.

    Согласно данным раннего бронирования, наибольшей популярностью у россиян пользуются внутренние направления — Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Устюг, Казань, Москва.

    «Сочи — для любого кармана. И роста цен не будет, это я вам точно обещаю. Все понимают, что сейчас не время повышать цены», — заявил мэр города Сочи Анатолий Пахомов.

    По информации RT, самыми востребованными направлениями за рубежом стали Индия, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также Израиль.

    В Федеральном агентстве по туризму также отметили, что стоимость поездок по стране и за ее пределы практически не изменилась с 2016 года. Сейчас она составляет 25 тысяч рублей и 35-40 тысяч рублей соответственно.

    Одним из самых оригинальных направлений для новогодних каникул в Ростуризме посчитали Северную Корею. Стоимость отдых в четырехзвездочной северокорейской гостинице обойдется примерно в 150 рублей.

     

    Автор: Дима Оленин
    #новый год #отдых
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