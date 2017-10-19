Пьяная женщина убила и расчленила соседку по квартире в Хакасии

В Избранное

Красноярск, 19 октября. В городе Саяногорск в республике Хакасия местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила пожилую соседку по коммунальной квартире, расчленила тело и вместе с мужем вывезла его из дома. По словам официального представителя управления СК РФ по республике Татьяны Ощепковой, расчлененное тело 64-летней женщины было обнаружено 17 октября в районе 5-го Енисейского переулка Саяногорска.

Правоохранители сразу же задержали 31-летнюю подозреваемую, которая проживала в одной квартире с убитой вместе с мужем и ребенком. Женщины не были родственниками и жили в разных комнатах двухкомнатной квартиры.

Установлено, что в минувший понедельник между женщинами вспыхнула ссора, которая возникла на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударила потерпевшую ножом в грудь, в результате чего она скончалась на месте. После случившегося подозреваемая расчленила тело убитой, которое вывезла совместно с мужем в район 5-го Енисейского переулка.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее на Ямале был вынесен приговор женщине, зарезавшей спящего мужа.