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Пьяная женщина убила и расчленила соседку по квартире в Хакасии
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    Пьяная женщина убила и расчленила соседку по квартире в Хакасии

    9:51  19 Октября 2017
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    Пьяная женщина убила и расчленила соседку по квартире в Хакасии

    Красноярск, 19 октября. В городе Саяногорск в республике Хакасия местная жительница в состоянии алкогольного опьянения убила пожилую соседку по коммунальной квартире, расчленила тело и вместе с мужем вывезла его из дома. По словам официального представителя управления СК РФ по республике Татьяны Ощепковой, расчлененное тело 64-летней женщины было обнаружено 17 октября в районе 5-го Енисейского переулка Саяногорска. 

    Правоохранители сразу же задержали 31-летнюю подозреваемую, которая проживала в одной квартире с убитой вместе с мужем и ребенком. Женщины не были родственниками и жили в разных комнатах двухкомнатной квартиры.

    Установлено, что в минувший понедельник между женщинами вспыхнула ссора, которая возникла на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударила потерпевшую ножом в грудь, в результате чего она скончалась на месте. После случившегося подозреваемая расчленила тело убитой, которое вывезла совместно с мужем в район 5-го Енисейского переулка.

    По факту преступления возбуждено уголовное дело.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее на Ямале был вынесен приговор женщине, зарезавшей спящего мужа.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #хакасия
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