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Политика
Пушков: Страны ЕС самостоятельно пытаются развивать отношения с Москвой
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    Пушков: Страны ЕС самостоятельно пытаются развивать отношения с Москвой

    9:52  19 Октября 2017
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    Пушков: Страны ЕС самостоятельно пытаются развивать отношения с Москвой

    Москва, 19 октября. В то время пока со стороны официальных властей Евросоюза поступают в адрес России предложения «сделать первый шаг к примирению», некоторые страны ЕС уже начали самостоятельно искать способ нормализовать отношения с Москвой. Об этом заявил на своей странице Twitter председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

    Пушков отметил, что за последнее время ряд лидеров стран-членов Евросоюза, не дожидаясь «первого шага со стороны Москвы», самостоятельно организовали встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Пока в ЕС ждут от России «первого шага к примирению», главы Хорватии, Финляндии, Франции, Венгрии встречаются с Путиным и развивают отношения», — написал Пушков в Twitter.

    Пушков: Страны ЕС самостоятельно пытаются развивать отношения с Москвой

    Напомним, за последнее время президент Путин встретился с лидерами ряда европейских стран. Параллельно в европейской политике начало меняться отношение к кризису на Украине — ряд европейских лидеров выступил с резкой критикой украинских «реформ», а президент Чехии предложил простой и радикальный способ покончить с вопросом о принадлежности Крыма.

    Пушков: Страны ЕС самостоятельно пытаются развивать отношения с Москвой

    Автор: Валентин Меликов
    #путин #пушков
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