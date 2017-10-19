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«ВИМ-Авиа» задолжала более 60 млн рублей за ремонт самолетов
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    «ВИМ-Авиа» задолжала более 60 млн рублей за ремонт самолетов

    9:56  19 Октября 2017
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    «ВИМ-Авиа» задолжала более 60 млн рублей за ремонт самолетов

    Санкт-Петербург, 19 октября. В арбитражный суд Татарстана продолжаются сыпаться иски от различных предприятий страны. Накануне с исковыми требованиями в суд обратилось предприятие «С 7 Инжиниринг», специализирующееся на техническом обслуживании всех современных пассажирских авиалайнеров, а также ремонте компонентов воздушных судов.

    Выяснилось, что «ВИМ-Авиа» пользовалась их услугами, но не оплатила их по представленным счетам. Долг компании исчисляется суммой свыше 60 миллионов рублей.

    Помимо этого, в суд обратились ряд российских гостиниц, оказывающих услуги по проживанию экипажей «ВИМ-Авиа».

    Если подобные долги перед зарубежными отелями оплатит государственная авиакомпания, то российские гостиницы могут получить свои деньги только через суд. Общая сумма ущерба от действий руководства и владельцев скандально авиакомпании уже достигает 5 миллиардов рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
    #вим-авиа
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