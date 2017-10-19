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В Роскосмосе рассказали о проектировании ракетного комплекса «Байтерек»
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    В Роскосмосе рассказали о проектировании ракетного комплекса «Байтерек»

    10:05  19 Октября 2017
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    В Роскосмосе рассказали о проектировании ракетного комплекса «Байтерек»

    Астана, 19 октября. В настоящее время в Роскосмосе продолжается подготовка эскизного проекта нового космического ракетного комплекса «Байтерек» на территории Казахстана. Как рассказал на международном форуме «Казахстанский путь в космос» заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев, сроки реализации проекта были существенно сокращены.

    «До ноября текущего года будет разработан эскизный проект на создание космического ракетного комплекса, — рассказал Савельев в ходе форума. — Сроки выполнения работ по проекту по предложению российской стороны смещены на более ранние».

    В Роскосмосе рассказали о проектировании ракетного комплекса «Байтерек»

    По словам Савельева, на межправительственном уровне завершается подготовка изменений в соглашение о создании ракетного комплекса «Байтерек» при космодроме «Байконур». При этом космический ракетный комплекс «Зенит-М» будет выведен из состава арендуемых Россией и передан Казахстану.

    На сроки реализации соглашения оказало влияние принятое в правительстве России решение о запуске перспективного российского космического корабля «Федерация» с использованием ракеты-носителя «Союз-5». Комплекс «Байтерек» будет ориентирован на производство экологически чистых ракет-носителей — это позволит отказаться от использования ракет «Протон», в топливо которых входят токсичные компоненты.

    В Роскосмосе рассказали о проектировании ракетного комплекса «Байтерек»

    Автор: Валентин Меликов
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