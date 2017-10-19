В Совфеде назвали «майдан Саакашвили» симптомом злокачественной болезни Украины

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В эфире аналитической программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», прошедшей накануне на телеканале «Россия», эксперты и российские политики обсудили происходящее на Украине, в частности, так называемый «майдан Саакашвили». По мнению члена Совета Федерации Олега Морозова, протестные акции говорят о том, что Киев утратил способность передавать президентскую власть законным способом.

«Мне кажется, пройден один очень важный рубикон. В современной Украине не осталось никаких намеков на то, что можно легитимным, понятным обществу и политическим игрокам, способом передавать власть законным путем. Пройдет срок Порошенко. Как законно передать власть следующему президенту? Мне кажется, ответ на этот вопрос не знает даже сам Порошенко. Он полагает, видимо, что сможет продержаться до этих выборов, провести эти выборы и, может быть, даже получить положительный результат. Но нет никакой гарантии, что эти выборы будут признаны, что он будет поддержан как легитимный президент. Этот майдан — симптом злокачественной болезни, отсутствие легитимных способов организации политической жизни на Украине», — считает Морозов.

Парламентарий отметил, что не считает происходящее в Киеве «майданом 3:0», по мнению Морозова протест не закончится и значительными потрясениями для существующего режима.

При этом сенатор оговорился, что отсутствие реакции на «михомайдан» со стороны Европы и Вашингтона — это очень тревожный сигнал для Киева. Если Запад однозначно бы поддерживал Порошенко, то зарубежные политики давно бы уже сделали громкие заявления по поводу недопустимости подобного рода протеста.

«Ситуация неопределенности с киевской политикой такова, что никто не хочет за это всерьез платить. Они готовы даже смириться с тем, что режим сметет кто-то, скажем, Юля (Тимошенко), и тогда играть будут с ним», — заключил Олег Морозов.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк добавил, что те силы, которые в равной степени интенсивности присутствуют на Майдане, насколько разные, что никогда бы не смогли договориться друг с другом. А это в свою очередь говорит о том, что за организацией протеста стоит определенный интересант. Железняк предположил, что это может быть Госдепартамент США.