Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
Политика
В Совфеде назвали «майдан Саакашвили» симптомом злокачественной болезни Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде назвали «майдан Саакашвили» симптомом злокачественной болезни Украины

    9:42  19 Октября 2017
    41

    В Совфеде считают, что на Украине не осталось законных способов избрания президента

    В эфире аналитической программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», прошедшей накануне на телеканале «Россия», эксперты и российские политики обсудили происходящее на Украине, в частности, так называемый «майдан Саакашвили». По мнению члена Совета Федерации Олега Морозова, протестные акции говорят о том, что Киев утратил способность передавать президентскую власть законным способом.

    «Мне кажется, пройден один очень важный рубикон. В современной Украине не осталось никаких намеков на то, что можно легитимным, понятным обществу и политическим игрокам, способом передавать власть законным путем. Пройдет срок Порошенко. Как законно передать власть следующему президенту? Мне кажется, ответ на этот вопрос не знает даже сам Порошенко. Он полагает, видимо, что сможет продержаться до этих выборов, провести эти выборы и, может быть, даже получить положительный результат. Но нет никакой гарантии, что эти выборы будут признаны, что он будет поддержан как легитимный президент. Этот майдан — симптом злокачественной болезни, отсутствие легитимных способов организации политической жизни на Украине», — считает Морозов.

    Парламентарий отметил, что не считает происходящее в Киеве «майданом 3:0», по мнению Морозова протест не закончится и значительными потрясениями для существующего режима.

    В Совфеде считают, что на Украине не осталось законных способов избрания президента

    При этом сенатор оговорился, что отсутствие реакции на «михомайдан» со стороны Европы и Вашингтона — это очень тревожный сигнал для Киева. Если Запад однозначно бы поддерживал Порошенко, то зарубежные политики давно бы уже сделали громкие заявления по поводу недопустимости подобного рода протеста.

    «Ситуация неопределенности с киевской политикой такова, что никто не хочет за это всерьез платить. Они готовы даже смириться с тем, что режим сметет кто-то, скажем, Юля (Тимошенко), и тогда играть будут с ним», — заключил Олег Морозов.

    Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк добавил, что те силы, которые в равной степени интенсивности присутствуют на Майдане, насколько разные, что никогда бы не смогли договориться друг с другом. А это в свою очередь говорит о том, что за организацией протеста стоит определенный интересант. Железняк предположил, что это может быть Госдепартамент США.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        274
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        383
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        169
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        320