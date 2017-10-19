Минобороны Белоруссии рассказало о «беспрецедентном давлении» во время учений «Запад-2017»

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Минск, 19 октября. Глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков заявил о «беспрецедентном сопротивлении» во время совместных с Россией учений «Запад-2017».

«Этот экзамен наша республика, Вооруженные силы выдержали достойно, несмотря на беспрецедентное по накалу сопротивление — вплоть до попыток сорвать учение», — приводит слова министра «Белорусская военная газета».

По словам Равкова, были также попытки внести раскол в белорусско-российские отношения, противопоставить Белоруссию странам Запада.

Эти попытки были сорваны благодаря эффективной системе обеспечения национальной безопасности, в том числе информационного обеспечения, подчеркнул глава белорусского Минобороны.

Учения «Запад-2017» помогли раскрыть подоплеку и причины «беспрецедентных демаршей против республики», а также показать истинную картину того, что происходит в Европе, в том числе в максимальной близости от Белоруссии.

Напомним, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах и двух участках местности республики, а также трех российских полигонах.

