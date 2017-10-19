Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР

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Вашингтон, 19 октября. Игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» с целью укрепления командного духа и химии посетили академию Федерального бюро расследования (ФБР). Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичной команды.

Хоккеистам продемонстрировали, как в учреждении готовят кадры и предложили попробовать себя в разных испытаниях, сообщает Газета.Ru.

Так, шведские игроки Андре Бураковски и Никлас Бекстрем показали свои навыки в рукопашном бою, а российский нападающий Александр Овечкин с помощью специального устройства выломал дверь.

Правда, с заданием Ови справился только со второй попытки.

Напомним, весной форвард Овечкин рассмешил партнеров по команде, неуклюже рухнув через борт при смене.