Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР
Вашингтон, 19 октября. Игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» с целью укрепления командного духа и химии посетили академию Федерального бюро расследования (ФБР). Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичной команды.
Хоккеистам продемонстрировали, как в учреждении готовят кадры и предложили попробовать себя в разных испытаниях, сообщает Газета.Ru.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2017
Так, шведские игроки Андре Бураковски и Никлас Бекстрем показали свои навыки в рукопашном бою, а российский нападающий Александр Овечкин с помощью специального устройства выломал дверь.
Правда, с заданием Ови справился только со второй попытки.
Напомним, весной форвард Овечкин рассмешил партнеров по команде, неуклюже рухнув через борт при смене.