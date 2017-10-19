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Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР
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    Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР

    9:18  19 Октября 2017
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    Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР

    Вашингтон, 19 октября. Игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» с целью укрепления командного духа и химии посетили академию Федерального бюро расследования (ФБР). Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичной команды.

    Хоккеистам продемонстрировали, как в учреждении готовят кадры и предложили попробовать себя в разных испытаниях, сообщает Газета.Ru.

    Так, шведские игроки Андре Бураковски и Никлас Бекстрем показали свои навыки в рукопашном бою, а российский нападающий Александр Овечкин с помощью специального устройства выломал дверь.

    Правда, с заданием Ови справился только со второй попытки. 

    Напомним, весной форвард Овечкин рассмешил партнеров по команде, неуклюже рухнув через борт при смене. 

     

    Автор: Дана Балан
    #хоккей #нхл #овечкин #вашингтон кэпиталз
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