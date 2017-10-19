Геращенко: ДТП в Харькове было предопределено

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Киев, 19 октября. Народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко назвал трагедию, произошедшую в Харькове накануне, предопределенной.

На своей странице в Facebook он сообщил, что на представленном волонтерами видео Lexus, наехавший на людей 17 октября, проезжает на красный свет. Запись была сделана прошлой зимой.

«Мы правда не знаем кто был за рулем в тот день, эта же девушка-мажор 1997 года рождения, ставшая сегодня причиной гибели 6 харьковчан, или же кто-то из ее родных. Но по этому видео видно, ясно видно, что сегодняшняя трагедия была предопределена», — прокомментировал запись Геращенко.

Напомним, ДТП унесло жизни шестерых человек. Мэр Харькова поддержал семьи погибших и пообещал им предоставить помощь в организации похорон.