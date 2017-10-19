Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
Весь мир
Геращенко: ДТП в Харькове было предопределено
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Геращенко: ДТП в Харькове было предопределено

    9:19  19 Октября 2017
    223

    Геращенко: ДТП в Харькове было предопределено

    Киев, 19 октября. Народный депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко назвал трагедию, произошедшую в Харькове накануне, предопределенной.

    На своей странице в Facebook он сообщил, что на представленном волонтерами видео Lexus, наехавший на людей 17 октября, проезжает на красный свет. Запись была сделана прошлой зимой.

    «Мы правда не знаем кто был за рулем в тот день, эта же девушка-мажор 1997 года рождения, ставшая сегодня причиной гибели 6 харьковчан, или же кто-то из ее родных. Но по этому видео видно, ясно видно, что сегодняшняя трагедия была предопределена», — прокомментировал запись Геращенко.

    Напомним, ДТП унесло жизни шестерых человек. Мэр Харькова поддержал семьи погибших и пообещал им предоставить помощь в организации похорон.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дтп #антон геращенко #харьков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        270
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        379
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        167
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        317