Саакашвили: политик новой формации. Колонка Руслана Мармазова

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Вот вы говорите, мол, Саакашвили клоун, пройдоха и вор на доверии. Если и не говорите, то громко думаете, слышу же. А я скажу, что это все святая правда. Но добавлю, что он еще и политик новой формации, принципиально иной сборки.

Майданщик по вызову

Сами посудите, миру явлен универсальный кризис-менеджер государственного масштаба. Не в смысле, мастер ликвидировать сложную ситуацию в некой стране квалифицированно и в срок, а наоборот, умеющий создать проблемы, взбудоражить публику, а если получится, так и бросить войска на Россию. В смысле, на убой.

И с позиций его работодателей, с их вашингтонской колокольни, было бы непозволительной роскошью отправить такого специалиста в дальний чулан сразу, как только он вышел в тираж в Грузии. Причем учтите, мы же живем в эпоху глобализации. Где границы, национальные особенности и тому подобные условности — мелочь, не достойная сколько-нибудь пристального внимания.

Но при этом понятно и то, что подобную модель менеджмента надо было опробовать на каком-нибудь полигоне. Который не жалко, если что. Им и стала Украина.

Именно тут американцы поставили небывалый социальный эксперимент: стали вживлять в местные структуры инородные органы. Самый заметный из них, понятно, Михо-майданщик.

Это же надо было исхитриться, устроить на Украине невероятную бучу под лозунгами, мол, теперь украинцы будут править на своей земле сами. И навезти каких-то литовцев, кавказцев, собственно, штатовских граждан. Понятно, все это добро из третьего эшелона. Вишенкой на сомнительном американском пироге или, скажем, хурмой назначили Саакашвили. Обратите внимание, творить он может, что угодно. И никакие пограничники, Порошенко, полиция, суд ему не указ. «Крыша» явно не течет.

Меркель на французском троне

Еще важное обстоятельство. Подобный смелый, революционный даже эксперимент, мог случиться только на территории слаборазвитой страны-вассала. И с участием представителя другой территории с аналогичными ТТХ.

Нет, понятно, что в видные украинские политики с намеком на президентство не обязательно могли назначить бывшего грузинского начальника. Но, согласитесь, сложно представить, что сюда бросили бы на усиление, например, экс-президента Франции или английского премьера, оттрубившего в Лондоне свой срок. Они же не идиоты, так низко падать, все эти французы с англичанами.

Представляете, Ангела Меркель оставляет пост канцлера ФРГ и отправляется руководить для начала Провансом? И всеми выходками намекает, что совсем не против водрузить свою персону в Париже? Нет, конечно, так не бывает. Слишком фантастичная версия.

В общем, для таких геополитических шалостей лучше Украины с грузином и не сыскать. Пожалуй, даже страны Латинской Америки и Африки не позволят такого к себе отношения.

А с другой стороны, как прикажете американцам ударно трудиться на нестабильных, диких, насквозь коррумпированных территория? Тут же рука руку моет, нацист нациста кроет. Сплошное кумовство и разложенчество.

До какого-то момента это нормально и даже здорово. Но начни наводить или хотя бы поддерживать мало-мальский порядок, так упаришься в этом кубле колупаться. А так появляется фигура извне местной системы, полностью зависимая от заказчика и управляемая, энергичная, безбашенная и на все готовая. И давай нервировать хуторских царьков!

«Засланец» против «порошат»

Главконд Украины Порошенко… Главный кондитер, в смысле… Так вот он, конечно, тоже хороший парень на коротком американском поводке. Но, скажем, дальше боев с ополченцами в Донбассе ему пойти не дано. Даже в Крыму никакой путной провокации замутить не сумел. Так в состоянии ли он объявить войну России, например? Так, чтобы на полном серьезе, а не шепотом под одеялом? Кишка тонка! И потом, бизнес у него, да не один, мысли все в марбельской усадьбе, надо семейку обихаживать, всех этих веселых «порошат» из ролика на президентский день рождения.

Другое дело Михо! Дадут команду, что угодно отчебучит. Опыт 08.08.08 благо есть. А выхода другого, кроме выполнения приказа, и нет вовсе. Он же перекати-поле, без роду и племени, беспаспортный бродяга. В кормление же может получить хороший участок. Или спишут ведь, на утилизацию отправят.

И вот только, прошу вас, не надо говорить, что неэффективный какой-то этот Саакашвили. Границу проломил, это да, а потом залег на дно, помайданить у него не очень получается. В смысле, ни тебе толкового штурма админзданий, ни моря крови очередной «небесной сотни», ни снайперов… А кто вам, почтенные, сказал, что у него такая задача стояла на этот момент?

Полагаю, что грузинский гастролер как раз очень четко выполняет установку своих тренеров. Как сказал один неглупый человек, Саакашвили шатает режим Порошенко так, чтобы тот не упал. Пока задача такая. Будет новая вводная, увидите, как все замечательно и весело запылает.

Нет, друзья, ноу-хау американцы знатное разработали. Уверен, будут эту модель при необходимости еще использовать и использовать. Под моделью я не Саакашвили подразумеваю, понятно, а подход, саму концепцию «засланца» под прикрытием. В каких краях выскочит разработка? Так кто же знает, в Вашингтоне такие затейники и фантазеры сидят — страшное дело.