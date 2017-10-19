ВКС РФ в Красноярском крае получили два модернизированных МиГ-31БМ
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Москва, 19 октября. Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу на вооружение 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.
Как рассказали в пресс-службе ЦВО, истребители были модернизированы на авиационном предприятии в Тверской области. Они были отправлены военным, дислоцированным в Красноярском крае.
Как отметили в ведомстве, модернизация позволила повысить эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 в три раза.
Ранее Газета.ru писала, что ВКС РФ отбили аэродром от условного врага в Краснодарском крае.