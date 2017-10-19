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Ученые раскрыли эффективный способ сохранить здоровье до старости
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    Ученые раскрыли эффективный способ сохранить здоровье до старости

    8:52  19 Октября 2017
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    Ученые раскрыли эффективный способ сохранить здоровье до старости

    Лондон, 19 октября. Британские исследователи нашли реальный способ встретить старость в прекрасной физической форме. Об этом пишет издание The Journals of Gerontology: Series. 

    По словам британских специалистов, в исследовании которых участвовали около одной тысячи человек, все испытуемые следили за своим питанием в течение всей жизни.

    Научные сотрудники следили за пищевыми привычками респондентов на протяжении всей их жизни, а в пожилом возрасте ученые уделили внимание их физическому здоровью. 

    Ученые раскрыли эффективный способ сохранить здоровье до старости

    Участники придерживались строгой диеты, а в старости имели отменное здоровье и прекрасную физическую форму.

    Как отметил автор исследования Сиан Робинсон, позитивно на физической форме в зрелом возрасте отражается именно здоровое питание. 

    Автор: Дана Балан
    #ученые #старость #молодость
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