Ученые раскрыли эффективный способ сохранить здоровье до старости

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Лондон, 19 октября. Британские исследователи нашли реальный способ встретить старость в прекрасной физической форме. Об этом пишет издание The Journals of Gerontology: Series.

По словам британских специалистов, в исследовании которых участвовали около одной тысячи человек, все испытуемые следили за своим питанием в течение всей жизни.

Научные сотрудники следили за пищевыми привычками респондентов на протяжении всей их жизни, а в пожилом возрасте ученые уделили внимание их физическому здоровью.

Участники придерживались строгой диеты, а в старости имели отменное здоровье и прекрасную физическую форму.

Как отметил автор исследования Сиан Робинсон, позитивно на физической форме в зрелом возрасте отражается именно здоровое питание.