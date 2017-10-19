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#Соцсети
Предложение Милонова запретить Хэллоуин поддержали в Сети
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    Предложение Милонова запретить Хэллоуин поддержали в Сети

    9:18  19 Октября 2017
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    Предложение Милонова запретить Хэллоуин поддержали в Сети

    Санкт-Петербург, 19 октября. Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить в российских детских садах и школах празднование Хэллоуина, который, по мнению депутата «неприемлем ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точки зрения», нашло понимание в социальных сетях. Многие пользователи уверены, что Хэллоуин в учебных заведениях не нужен.

    Читатели отмечают, что Хэллоуин в школах каким-то образом стал частью обязательной праздничной программы. Многие считают, кроме того, что празднование Хэллоуина — результат влияния глобализации на российское общество.

    «Праздники организуют дети пепси-колы из 90-х… Выросли! Другого они не ведают!», — написал пользователь в Twitter.

    «За 20 более лет он стал неотъемлемым праздником школьной жизни! — пишет один из пользователей в Facebook. — Сейчас в школах только о Хеллоуине все говорят, его ждут, к нему готовятся не только дети, но учителя и родители. Организован сбор денежных средств на празднование Хеллоуина».

    «Давно пора искоренить эти уродливые празднества на радость бесам!» — возмущаются другие.

    «Давно пора. Достаточно изучения этих праздников на уроках англ.яз, как особенностей культуры изучаемого языка. У нас свои есть праздники», — уверены сторонники традиционной русской культуры.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #милонов
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