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Роскосмос планирует увеличить количество пусков с Байконура в 2018 году
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    Роскосмос планирует увеличить количество пусков с Байконура в 2018 году

    8:39  19 Октября 2017
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    Роскосмос планирует увеличить количество пусков с Байконура в 2018 году

    Астана, 19 октября. Количество пусков с Байконура может быть увеличено в 2018 году, рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

    Он отметил, что до конца 2017 года с космодрома будет осуществлено еще три пуска. В 2018 году общее количество пусков планируют увеличить.

    По словам Савельева, в текущем году с Байконура уже осуществили пуски 11 ракет. Он не назвал точное количество запланированных на 2018 год пусков. При этом представитель Роскосмоса добавил, что рост числа пусков связано с продолжением реализации пусковых программ с использованием ракеты-носителя «Протон-М». Также на это повлияла работа пилотируемых программ и коммерческих проектов. 

    Как ранее писала Газета.ru, Роскосмос займется созданием шлюза для международной лунной станции.

    Роскосмос планирует увеличить количество пусков с Байконура в 2018 году

    Автор: Алия Садыкова
    #роскосмос #байконур
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