Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

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Москва, 19 октября. Российское правительство ратифицировало план переноса выходных дней в будущем году, согласно которому новогодние каникулы продлятся 10 дней. Постановление, проект которого представило министерство труда, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, выходные дни — 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, совпавшие с праздничными днями, перенесут на 9 марта и 2 мая.

Помимо этого, выходные дни в субботу будут три раза перенесены на понедельник: с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Отметим, что из-за того, что выходные выпадают на субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, выходными станут понедельники — 30 апреля, 11 июня, а также 31 декабря.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложит отменить новогодние каникулы.