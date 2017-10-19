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Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней
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    Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

    8:43  19 Октября 2017
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    Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

    Москва, 19 октября. Российское правительство ратифицировало план переноса выходных дней в будущем году, согласно которому новогодние каникулы продлятся 10 дней. Постановление, проект которого представило министерство труда, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

    Согласно постановлению, выходные дни — 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, совпавшие с праздничными днями, перенесут на 9 марта и 2 мая.

    Помимо этого, выходные дни в субботу будут три раза перенесены на понедельник: с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. 

    Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

    Отметим, что из-за того, что выходные выпадают на субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, выходными станут понедельники — 30 апреля, 11 июня, а также 31 декабря. 

    Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложит отменить новогодние каникулы. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #медведев #правительство рф #минтруд #выходные #каникулы
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