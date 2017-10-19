Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Овечкин выломал дверь на экскурсии в академии ФБР
Общество
Минобрнауки предложило ежегодно тестировать школьников на наркотики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобрнауки предложило ежегодно тестировать школьников на наркотики

    8:42  19 Октября 2017
    49

    Минобрнауки предложило ежегодно тестировать школьников на наркотики

    Москва, 19 октября. Минобрнауки России предложило ежегодно проводить социально-психологическое тестирование учащихся в школах и вузах.

    Проект соответствующего приказа был размещен на официальном сайте ведомства. Ранее периодичность проверок не регламентировалась. Изменения также затрагивают возраст тестируемых: министерство предлагает тестировать школьников, начиная с 5 класса.

    «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования», — сообщается в пояснительной записке.

    Напомним, ранее Минобрнауки выступило с инициативой повысить уровень исторической грамотности россиян.

    Автор: Татьяна Барашкова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        264
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        122
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        256
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        1241