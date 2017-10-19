Минобрнауки предложило ежегодно тестировать школьников на наркотики

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Москва, 19 октября. Минобрнауки России предложило ежегодно проводить социально-психологическое тестирование учащихся в школах и вузах.

Проект соответствующего приказа был размещен на официальном сайте ведомства. Ранее периодичность проверок не регламентировалась. Изменения также затрагивают возраст тестируемых: министерство предлагает тестировать школьников, начиная с 5 класса.

«Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования», — сообщается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Минобрнауки выступило с инициативой повысить уровень исторической грамотности россиян.