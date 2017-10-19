Неизвестные органические вещества обнаружил в атмосфере Сатурна аппарат «Кассини»

В Избранное

Балтимор, 19 октября. Исследователи сообщают о новых открытиях, сделанных на основе данных, которые смог собрать зонд «Кассини».

17 октября Марк Перри (Mark Perry) из Университета Джонса Хопкинса сообщил, что в кольцах Сатурна обнаружены неизвестные органические вещества. Ученые гадают, как они попадают на саму планету.

В последние дни жизни «Кассини» погрузился во внешние слои атмосферы Сатурна. Ученые надеялись обнаружить молекулы воды, но вместо них нашли сложный химический коктейль. Компоненты, входящие в его состав, еще предстоит распознать, но, как минимум, там присутствуют метан, монооксид углерода и другие сложные органические вещества.

В ходе дальнейших исследований ученые выяснили, что частицы этих веществ поступают в атмосферу Сатурна из его колец. Главная загадка сейчас в том, как эти частицы проделывают такой маршрут. Специалисты предполагают, что это объясняется гравитационным влиянием планеты, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что научные сотрудники космического агентства NASA (National Aeronautics and Space Administration) раскрыли секрет существования колец Сатурна. Оказалось, что кольца существуют и по сей день, а вовсе не исчезли в космосе.