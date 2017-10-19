Девочка погибла в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в ХМАО

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Ханты-Мансийск, 19 октября. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, врезался в автомобиль в городе Радужный, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Об этом в четверг сообщает региональное управление ГИБДД.

Согласно данным ведомства, ДТП случилось в ночь на четверг, 19 октября, на перекрестке. Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», проехал на красный свет и в результате протаранил другой автомобиль.

В результате ДТП 14-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля скончалась от полученных травм, передает РИА Новости.

«Оба водителя и пассажиры «ВАЗа», 17-летний юноша и 14-летняя девочка получили ранения», — следует из сообщения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства случившегося.