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Девочка погибла в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в ХМАО
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    Девочка погибла в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в ХМАО

    8:32  19 Октября 2017
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    Девочка погибла в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 19 октября. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, врезался в автомобиль в городе Радужный, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Об этом в четверг сообщает региональное управление ГИБДД. 

    Согласно данным ведомства, ДТП случилось в ночь на четверг, 19 октября, на перекрестке. Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», проехал на красный свет и в результате протаранил другой автомобиль.

    Девочка погибла в ДТП из-за проехавшего на красный свет водителя в ХМАО

    В результате ДТП 14-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля скончалась от полученных травм, передает РИА Новости.  

    «Оба водителя и пассажиры «ВАЗа», 17-летний юноша и 14-летняя девочка получили ранения», — следует из сообщения.

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства случившегося.  

    Автор: Дана Балан
    #дтп #авария #хмао #автомобиль #водитель #югра
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