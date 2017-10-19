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Прототип нового устройства от Apple сняли на видео
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    Прототип нового устройства от Apple сняли на видео

    8:32  19 Октября 2017
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    Прототип нового устройства от Apple сняли на видео

    Нью-Йорк, 19 октября. В Сети появилась видеозапись, на которой заснят установленный на автомобиль прототип нового устройства от Apple. Устройство, получившее обозначение «проект «Титан», представляет собой систему автоматического управления для автомобиля.

    Видеозапись с новым устройством разместил на своей странице Twitter американский предприниматель Макалистер Хиггинс, который является основателем компании Voyage, которая занимается созданием самоуправляемых автомобилей.

    С виду «проект «Титан» представляет собой достаточно массивное устройство с видеокамерами — и, видимо, другими типами датчиков — которое установлено на крышу автомобиля. Устройство выполнено в характерном для Apple дизайне с доминированием белого цвета.

    Предположительно, особенность проекта Apple по созданию самоуправляемых автомобилей будет состоять в том, что устройство устанавливается снаружи, каким-то образом подключаясь к системам управления автомобилем. Соответственно, Apple не создает самоуправляемый автомобиль с нуля, а использует «проект «Титан» для автоматизации существующих моделей.

     

    Автор: Валентин Меликов
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