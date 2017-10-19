ВКС РФ отбили аэродром от условного врага в Краснодарском крае

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Москва, 19 октября. Истребители Су-30СМ и Су-27 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Краснодарском крае во время учений отразили нападение условного противника на аэродром.

Как рассказал руководитель пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, в ходе первого этапа тренировок военные отработали задачи по оснащению самолетов Су-30СМ и Су-27 комплектами ракетного вооружения. Дежурные силы поднялись в воздух, чтобы обеспечить вывод основных сил соединения. На втором этапе истребители провели бой с условным врагом.

Также были выполнены нормативы по подвозу материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Экипажи вертолетов в ходе учений эвакуировали «раненного» летчика.