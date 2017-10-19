Шунин рассказал о шансах попасть в сборную России перед ЧМ-2018

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Москва, 19 октября. Новый сезон для голкипера и капитана московского «Динамо» Антона Шунина является одним из лучших в профессиональной карьере. Вратарь столичного клуба рассказал о шансах попасть в сборную России во время домашнего мундиаля-2018.

По словам вратаря, амбиции никуда не делись, пишут «Известия».

Шунин напомнил, что любой футболист мечтает выступить на таких соревнованиях, особенно, если речь идет о чемпионате мира.

«Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение», — отметил голкипер.

30-летний Шунин добавил, что приложит все усилия, чтобы попасть в команду, а также будет работать, чтобы тренер Станислав Черчесов обратил на него внимание.