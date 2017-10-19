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Шунин рассказал о шансах попасть в сборную России перед ЧМ-2018
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    Шунин рассказал о шансах попасть в сборную России перед ЧМ-2018

    8:13  19 Октября 2017
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    Шунин рассказал о шансах попасть в сборную России перед ЧМ-2018

    Москва, 19 октября. Новый сезон для голкипера и капитана московского «Динамо» Антона Шунина является одним из лучших в профессиональной карьере. Вратарь столичного клуба рассказал о шансах попасть в сборную России во время домашнего мундиаля-2018.

    По словам вратаря, амбиции никуда не делись, пишут «Известия».

    Шунин напомнил, что любой футболист мечтает выступить на таких соревнованиях, особенно, если речь идет о чемпионате мира.

    «Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение», — отметил голкипер. 

    30-летний Шунин добавил, что приложит все усилия, чтобы попасть в команду, а также будет работать, чтобы тренер Станислав Черчесов обратил на него внимание.

    «До последнего момента не сдамся», — подчеркнул игрок.  

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #динамо #вратарь #шунин
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