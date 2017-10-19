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Мэр Харькова поможет организовать похороны погибших в крупном ДТП
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    Мэр Харькова поможет организовать похороны погибших в крупном ДТП

    8:08  19 Октября 2017
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    Мэр Харькова поможет организовать похороны погибших в крупном ДТП

    Харьков, 19 октября. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал помочь организовать похороны погибших и лечение пострадавших в результате ДТП, произошедшего накануне в центре Харькова.

    Об этом Кернес сообщил на своей странице в Facebook, выражая соболезнования семьям жертв аварии.

    «Думаю только об одном — чтоб количество жертв не увеличилось, а все пострадавшие — быстрее пошли на поправку», — написал мэр.

    Напомним, 18 октября вечером на пересечении Сумской улицы и Бурсацкого спуска внедорожник выбросило на тротуар, где находились десятки людей. По последним данным, при наезде погибло шесть человек.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дтп #геннадий кернес #харьков
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