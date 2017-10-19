Ввести налог на сигареты и повысить акцизы на табак предложил Минздрав РФ

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Москва, 19 октября. Минздрав России предложил принять правительству РФ ряд поправок в антитабачное законодательство.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на полный текст документа, предлагаются такие меры как повышение акцизных ставок на табачные изделия и электронные сигареты до европейского уровня, запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий и введение экологического налога на сигареты.

Также документ предполагает запрет на использование в кафе и ресторанах вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Как пишет Газета.ru, министр здравоохранения Вероника Скворцова, благодаря антитабачной политике в России за четыре года курение среди подростков 13-15 лет сократилось втрое. Также значительно убавилось число взрослых, подверженных вредной привычке.