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Россия
Ввести налог на сигареты и повысить акцизы на табак предложил Минздрав РФ
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    Ввести налог на сигареты и повысить акцизы на табак предложил Минздрав РФ

    8:01  19 Октября 2017
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    Ввести налог на сигареты и повысить акцизы на табак предложил Минздрав РФ

    Москва, 19 октября. Минздрав России предложил принять правительству РФ ряд поправок в антитабачное законодательство.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на полный текст документа, предлагаются такие меры как повышение акцизных ставок на табачные изделия и электронные сигареты до европейского уровня, запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий и введение экологического налога на сигареты.

    Также документ предполагает запрет на использование в кафе и ресторанах вейпов, электронных сигарет и кальянов.

    Как пишет Газета.ru, министр здравоохранения Вероника Скворцова, благодаря антитабачной политике в России за четыре года курение среди подростков 13-15 лет сократилось втрое. Также значительно убавилось число взрослых, подверженных вредной привычке.

    Ввести налог на сигареты и повысить акцизы на табак предложил Минздрав РФ

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #минздрав #сигареты #табак
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