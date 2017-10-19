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Житель Омской области зарезал сожительницу и спрятался в кустах с малолетней дочкой
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    Житель Омской области зарезал сожительницу и спрятался в кустах с малолетней дочкой

    7:56  19 Октября 2017
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    Житель Омской области зарезал сожительницу и спрятался в кустах с малолетней дочкой

    Омск, 19 октября. Следователи Калачинского района Омской области оперативно раскрыли убийство 32-летней жительницы села Индейка. 35-летний сожитель расправился с ней, а потом вместе с 1,5-годовалой дочкой спрятался в кустах.

    Конспирация его не спасла, подозреваемый был задержан, уголовное дело против него возбуждено по статье «Убийство».

    По информации Федерального агентства новостей, тело убитой было обнаружено в собственном частном доме. Прибывшие на место полицейские и следователи установили, что к преступлению причастен ее ранее неоднократно судимый за разбой и кражи сожитель. Вскоре нашли и самого злоумышленника. Нетрезвый подозреваемый прятался с 1,5-годовалой дочерью в кустах за домом.

    Житель Омской области зарезал сожительницу и спрятался в кустах с малолетней дочкой

    «Сейчас подозреваемый задержан, ребенок помещен в лечебное учреждение. Старшая 8-летняя дочь в это время находилась у родственников. По версии следствия, подозреваемый постоянно ревновал свою супругу. В очередной раз он избил женщину и нанес удары ножом», — сообщили в СУ СК по Омской области.

    При осмотре места преступления криминалисты в качестве вещественных доказательств изъяли нож. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения, следователь будет настаивать на заключении под стражу.

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #омск #ск рф
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