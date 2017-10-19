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В Киеве посетовали, что не успеют открыть «Музей тоталитаризма» к 7 ноября
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    В Киеве посетовали, что не успеют открыть «Музей тоталитаризма» к 7 ноября

    7:55  19 Октября 2017  /обновлено: 8:05  19 Октября 2017
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    «Музей тоталитаризма» не успевают открыть в Киеве к 7 ноября

    Киев, 19 октября. Институт национальной памяти пока собирает средства и решает организационные вопросы для начала строительства «музея монументальной пропаганды СССР» в Киеве.

    Как рассказал руководитель Института национальной памяти Украины, одиозный националистический пропагандист Владимир Вятрович в интервью киевскому агентству УНН, работы еще очень много и построить музей до конца года точно не успеют.

    «Хотим до конца года начать, но не думаю, что это все будет строительство. Начнем свозить скульптуры, а уже потом будем говорить о строительстве музея тоталитаризма», — сказал он.

    «Музей тоталитаризма» не успевают открыть в Киеве к 7 ноября

    До конца года на территорию ВДНХ в Киеве, где планируется размещение музея, начнут свозить памятники, в том числе сюда переедет скульптура комдива Щорса, которая сейчас расположена на бульваре Тараса Шевченко.

    Напомним, о необходимости создания подобного музея заявил министр культуры Украины Вячеслав Кириленко еще в 2015 году, после принятия закона «о декоммунизации». Спустя два года Владимир Вятрович сообщил, что Институт национальной памяти Украины откроет музей к 100-летию революции в ноябре 2017 года.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ссср #украина #декоммунизация #вятрович
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