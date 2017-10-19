Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Хорватии

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Сочи, 19 октября. Глава российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович заявил о перспективных направлениях в сотрудничестве между Москвой и Загребом.

«У нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем, перспективные», — подчеркнул российский президент.

Путин также заявил о существенном росте товарооборота двух стран. Лидер РФ напомнил, что совсем недавно прошла очередная встреча российско-хорватской межправкомиссии, а следующая встреча пройдет в Хорватии.

Путин также отметил, что это отличная возможность — поговорить о двусторонних отношениях и по актуальным вопросам региональной повестки дня.