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Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Хорватии
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    Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Хорватии

    8:00  19 Октября 2017
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    Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Хорватии

    Сочи, 19 октября. Глава российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович заявил о перспективных направлениях в сотрудничестве между Москвой и Загребом.

    «У нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем, перспективные», — подчеркнул российский президент. 

    Путин также заявил о существенном росте товарооборота двух стран. Лидер РФ напомнил, что совсем недавно прошла очередная встреча российско-хорватской межправкомиссии, а следующая встреча пройдет в Хорватии. 

    Путин заявил о значительном росте товарооборота России и Хорватии

    Путин также отметил, что это отличная возможность — поговорить о двусторонних отношениях и по актуальным вопросам региональной повестки дня. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #хорватия #грабар-китарович
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