Более 1,5 млн членов Компартии Китая поплатились за нарушение партийной дисциплины

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Пекин, 19 октября. За пять лет за нарушение партийной дисциплины наказаны более 1,5 млн членов Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заместитель секретаря ЦК КПК по проверке дисциплины Ян Сяоду сообщил на пресс-конференции в рамках 19-го съезда партии.

«За последние пять лет контролирующие органы по проверке дисциплины рассмотрели 2,67 миллиона случаев возможных нарушений партийных дисциплинарных норм, были заведены 1,54 миллиона дел, наказанию подверглись 1,53 миллиона членов КПК по обвинениям в соответствующих нарушениях, 58 тысяч дел были переданы в органы юстиции для дальнейшего разбирательства», — заявил Ян Сяоду.

Зам секретаря ЦК КПК отметил, что в КНР статус члена компартии выше, чем статус обычных граждан. Поэтому требования к нему также будут выше. Ян Сяоду подчеркнул, что членство в КПК добровольное и человек, взявший на себя такую ответственность должен соответствовать высоким стандартам, а дисциплина в партии должна быть «гораздо строже законов».

О необходимости ужесточения партийной дисциплины на съезде КПК также заявил генсек партии Си Цзиньпин. По словам главы партии, постоянное ужесточение дисциплины необходимо для того, чтобы члены КПК привыкли жить в условиях контроля и ограничений и не выходили за рамки дозволенного.

Напомним, на открытии 19-го съезда КПК КНР Си Цзиньпин пообещал, что партия построит «великую современную социалистическую страну». По словам генсека Компартии, это случится уже к середине столетия, сообщает RT.