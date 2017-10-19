Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Более 1,5 млн членов Компартии Китая поплатились за нарушение партийной дисциплины
Весь мир
Более 1,5 млн членов Компартии Китая поплатились за нарушение партийной дисциплины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 1,5 млн членов Компартии Китая поплатились за нарушение партийной дисциплины

    7:37  19 Октября 2017
    39

    Более 1,5 млн членов Компартии Китая поплатились за нарушение партийной дисциплины

    Пекин, 19 октября. За пять лет за нарушение партийной дисциплины наказаны более 1,5 млн членов Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заместитель секретаря ЦК КПК по проверке дисциплины Ян Сяоду сообщил на пресс-конференции в рамках 19-го съезда партии.

    «За последние пять лет контролирующие органы по проверке дисциплины рассмотрели 2,67 миллиона случаев возможных нарушений партийных дисциплинарных норм, были заведены 1,54 миллиона дел, наказанию подверглись 1,53 миллиона членов КПК по обвинениям в соответствующих нарушениях, 58 тысяч дел были переданы в органы юстиции для дальнейшего разбирательства», — заявил Ян Сяоду.

    Зам секретаря ЦК КПК отметил, что в КНР статус члена компартии выше, чем статус обычных граждан. Поэтому требования к нему также будут выше. Ян Сяоду подчеркнул, что членство в КПК добровольное и человек, взявший на себя такую ответственность должен соответствовать высоким стандартам, а дисциплина в партии должна быть «гораздо строже законов».

    О необходимости ужесточения партийной дисциплины на съезде КПК также заявил генсек партии Си Цзиньпин. По словам главы партии, постоянное ужесточение дисциплины необходимо для того, чтобы члены КПК привыкли жить в условиях контроля и ограничений и не выходили за рамки дозволенного.  

    Напомним, на открытии 19-го съезда КПК КНР Си Цзиньпин пообещал, что партия построит «великую современную социалистическую страну». По словам генсека Компартии, это случится уже к середине столетия, сообщает RT.

    Автор: Виталий Малясев
    #китай #дисциплина #наказание #компартия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        185
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        94
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        176
        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли шесть человек

        22:30   18 Октября 2017
        1061