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Политика
Зюганов назвал «посмешищем и трагикомедией» планы Собчак выдвинуться на выборы
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    Зюганов назвал «посмешищем и трагикомедией» планы Собчак выдвинуться на выборы

    7:35  19 Октября 2017
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    Зюганов назвал «посмешищем и трагикомедией» планы Собчак выдвинуться на выборы

    Москва, 19 октября. Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов обратился к телеведущей Ксении Собчак, заявившей о желании баллотироваться на пост президента России, и попросил не превращать выборы в трагикомедию.

    Как отметил председатель КПРФ, он очень серьезно воспринимает избирательный процесс и уважительно относится к россиянам, к стране. По его словам, «превращать выборы в трагикомедию нет смысла».

    Зюганов напомнил, что написал книгу «Отчет пошел». В ней собраны цитаты «злобных русофобов». Лидер КПРФ добавил, что включил в список избранных и слова Собчак, которая назвала Россию и граждан «генетическим отребьем».

    Как пишет РИА Новости, также он пояснил, что не представляет, что Ксения Собчак будет выдвигаться на выборы. «Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — пояснил политик.

    Как ранее писала Газета.ru, накануне Ксений Собчак рассказала о желании баллотироваться на пост главы государства.

    Зюганов назвал «посмешищем и трагикомедией» планы Собчак выдвинуться на выборы

    Автор: Алия Садыкова
    #геннадий зюганов #кпрф #ксения собчак
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