Антироссийские санкции ЕС ударили по европейским фермерам, не изменив позицию Москвы — спецдокладчик ООН

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Нью-Йорк, 19 октября. Веденные властями Евросоюза санкции против России никак не поколебали позицию официальной Москвы, однако при этом нанесли существенный ущерб экономике обеих сторон. С соответствующим заявлением выступил специальный докладчик ООН Идрис Джазаири.

«Похоже, что санкции не изменили позицию России, но вместо этого нанесли экономический ущерб производителям сельхозпродукции как в ЕС, так и в России», — подчеркнул спецдокладчик, который занимается проблематикой, связанной с воздействием односторонних принудительных мер.

Джазаири подчеркнул, что для того, чтобы сократить негативное воздействие санкций на обе стороны «необходим серьезный, заслуживающий доверия диалог и переговоры». Политические вопросы, подчеркнул он, необходимо урегулировать без дополнительного вреда фермерам, а любые политические ограничения, которые воздействуют на стороны, не имеющие отношения к спору, являются «противозаконными».

Как отметил спецдокладчик ООН, подобные меры обычно «ведут к нарушению прав обычных людей» из-за отрицательного воздействия на экономику, поэтому накладывают на вводящую их сторону «обязательства по восстановлению причиненного вреда».

«Санкции разрушительны для любого государства, и могут иметь особенно опустошительное воздействие на граждан развивающихся стран», — подчеркнул спецдокладчик.

По словам Джазаири, необходимо создать единый реестр санкций для достижения большей открытости этого процесса, и создать декларацию ООН по вопросу политических мер принуждения в отношении государств, в которой бы излагались общие принципы введения санкций с соблюдением прав человека.