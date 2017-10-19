Донбасс: украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 19 октября. В течение минувших суток силы ВСУ в Донбассе девять раз возобновляли обстрел территорий Луганской народной республики. По населенным пунктам ЛНР было выпущено более 200 снарядов и мин, однако пострадавших среди гражданского населения и луганских военнослужащих нет.

«За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибра 152 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — указано в заявлении, распространенном оборонным ведомством ЛНР в связи с обстрелами.

В общей сложности, как отметили в военном ведомстве ЛНР, ВСУ выпустили по республике около 210 снарядов и мин. Под обстрелом оказались позиции войск ЛНР в районах Новокиевки, Калиновки, Калиново, Алмазное и Веселогоровки.