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«Бруклин» не будет «сливать» сезон: Мозгов станет главным центровым «Нетс»
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    «Бруклин» не будет «сливать» сезон: Мозгов станет главным центровым «Нетс»

    7:31  19 Октября 2017
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    «Бруклин» не будет «сливать» сезон: Мозгов станет главным центровым «Нетс»

    Нью-Йорк, 19 октября. Российский центровой Тимофей Мозгов начнет новый сезон в «Бруклин Нетс» в качестве основного «большого». Об этом рассказал агент баскетболиста Максим Шарифьянов. 

    По словам представителя 31-летнего россиянина, отлично, что «сетям» в этом году нет никакого смысла «сливать» сезон и располагаться на дне турнирной таблицы на Востоке.

    «У них нет пика на драфте-2018. Когда команда «сливает» сезон, как в прошлом году это произошло в «Лейкерс», теряется логика развития клуба и объяснить какие-то действия руководства и главного тренера практически невозможно. Соответственно, «Бруклин» постарается добиться более достойного результата, чем в прошлом сезоне», — отметил Шарифьянов. 

    Он уверен, что Мозгов будет востребован в команде, поскольку центровой эффективен в атаке и под щитами, пишут «Известия»

    Напомним, в четверг «Нетс» начали сезон с поражения, уступив «Индиане» — 140:131. Мозгов провел на площадке 14 минут и набрал 4 очка и 3 подбора. 

     

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #нба #мозгов #бруклин нетс
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