Экс-замгубернатора задержан в Мурманске по подозрению в растрате.

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Мурманск, 19 октября. Бывший заместитель губернатора Мурманской области был задержан накануне по подозрению в растрате. В настоящее время один из бывших заместителей главы регионального правительства перевезен в Москву.

«Бывший чиновник подозревается в растрате бюджетных средств», — рассказал ТАСС знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.

По данным источника, экс-замгубернатора подозревают в растрате средств, выделенных на нужды правительства Мурманской области. Ранее летом в рамках того же дела были задержаны чиновники, руководившие «Управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области»

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