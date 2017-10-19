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Общество
Экс-замгубернатора задержан в Мурманске по подозрению в растрате
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    Экс-замгубернатора задержан в Мурманске по подозрению в растрате

    7:28  19 Октября 2017
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    Экс-замгубернатора задержан в Мурманске по подозрению в растрате

    Мурманск, 19 октября. Бывший заместитель губернатора Мурманской области был задержан накануне по подозрению в растрате. В настоящее время один из бывших заместителей главы регионального правительства перевезен в Москву.

    «Бывший чиновник подозревается в растрате бюджетных средств», — рассказал ТАСС знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.

    По данным источника, экс-замгубернатора подозревают в растрате средств, выделенных на нужды правительства Мурманской области. Ранее летом в рамках того же дела были задержаны чиновники, руководившие «Управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области»

    Экс-замгубернатора задержан в Мурманске по подозрению в растрате.

    Автор: Валентин Меликов
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