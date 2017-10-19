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Украина
Lexus, въехавший в толпу в Харькове, ранее был замечен в нарушении ПДД
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    Lexus, въехавший в толпу в Харькове, ранее был замечен в нарушении ПДД

    7:25  19 Октября 2017
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    Lexus, въехавший в толпу в Харькове, ранее был замечен в нарушении ПДД

    Харьков, 19 октября. Автомобиль Lexus, протаранивший толпу в Харькове, уже замечался в нарушении правил дорожного движения.

    В посте на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что в Сети есть видео, на котором видно, как эта же машина проезжает на красный свет светофора в прошлом году. За рулем тогда была «девушка-мажор 1997 года рождения». Кто управлял автомобилем в день трагедии, не известно, возможно, это был «кто-то из ее родных», предполагает Геращенко.

    В связи с трагедией, которая «была предопределена», Геращенко заявил, что размеры штрафов за проезд на красный свет или нарушение правил проезда перекрестка нужно пересматривать. А «неадекватных водителей, систематически нарушающих ПДД», лишать прав на несколько лет или навсегда, «так, как это есть в цивилизованных странах», считает советник.

    Авария произошла 18 октября в 20:45 (совпадает с МСК). В результате происшествия, как сообщается на странице полиции в Facebook, пострадали 11 человек. Шестеро из них погибли, еще две девушки находятся в крайне тяжелом состоянии и могут не дожить до утра, сообщил Геращенко.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #дтп #авария #харьков
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