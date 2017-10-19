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Политика
КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом
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    КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

    7:16  19 Октября 2017
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    КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

    Пхеньян, 19 октября. Руководство КНДР заявило, что нанесет по США невероятный удар в самый неожиданный момент. Как передает государственное информационное агентство Северной Кореи, удар будет нанесен в самый неожиданный для Америки момент.

    Как пишет ТАСС, заявление распространили в связи с проходящими учениями ВМС Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи рядом с Корейским полуостровом.

    Как добавило руководство Северной Кореи, «США, видимо сошли с ума, притащив прямо под нос цели, которые определили как главные». При этом Пхеньян подчеркнул, что удар будет нанесен в неожиданное время и в неожиданном месте.

    Как ранее писала Газета.ru, с 16 по 26 октября США и Южная Корея проводят учения в регионе. Напомним, Госдеп США призвал КНДР к дипломатии, но не исключил военного решения. США по-прежнему считают дипломатический путь решения проблемы КНДР наиболее предпочтительным, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #кндр
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