Алеппо покинули 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», сдавшихся властям Сирии

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Дамаск, 19 октября. Тридцать участников нелегальных вооруженных бандитских формирований ушли из подконтрольных боевикам районов и сложили оружие на северо-востоке сирийской провинции Алеппо при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон.

Как рассказал один из сдавшихся участников бандформирований, идти воевать их заставили главари слабеющих экстремистских группировок.

По его словам, главари «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в России) не давали им покинуть территорию. Он добавил, что террористы заставляли работать на них, передает РИА Новости.

«Но теперь у них кончаются силы и они дали нам оружие в руки, хотели заставить воевать. Больше ждать было нельзя, мы дождались ночи и сбежали», — сообщил он.

Отметим, что по просьбе властей САР представители ЦПВС обеспечили надежный проезд сложивших оружие боевиков в город Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.