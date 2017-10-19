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Вашингтон, 19 октября. Боевики террористических группировок планируют устроить на территории США теракты, подобные атаке на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Элейн Дьюк.

«Террористические организации — ИГ1 (запрещена в РФ) или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом», — заявила и.о. министра внутренней безопасности во время выступления в посольстве США в Лондоне.

Дьюк сообщила, что ИГ находится в переходном состоянии и нуждается в финансировании. Террористам необходимо оставаться «заметными» и сохранять численность. Поэтому организация реализует «небольшие замыслы».

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один в задние Пентагона. Четвертый самолет рухнул недалеко от города Шанксвил в штате Пенсильвания. Жертвами террористической атаки стали 2977 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.