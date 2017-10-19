Рабочую группу по освобождению заложников планируют создать на «Астане-7»

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Алма-Ата, 19 октября. На седьмом раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане собираются утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, информирует МИД Казахстана.

«В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, участники «Астаны-7» планируют поднять вопросы борьбы с международным терроризмом и принять заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Напомним, обсуждения по военному урегулированию ситуации в Сирии проходят на площадке «Астана» с января 2017 года. В результате шестого раунда переговоров в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации, которые способствовали улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и сужению его масштабов.

Напомним, ранее стало известно, что седьмой раунд переговоров в Астане пройдет 30 и 31 октября.