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Рабочую группу по освобождению заложников планируют создать на «Астане-7»
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    Рабочую группу по освобождению заложников планируют создать на «Астане-7»

    7:31  19 Октября 2017
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    Рабочую группу по освобождению заложников планируют создать на «Астане-7»

    Алма-Ата, 19 октября. На седьмом раунде переговоров по сирийскому урегулированию в Астане собираются утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, информирует МИД Казахстана.

    «В ходе переговоров планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — сообщает пресс-служба ведомства.

    Кроме того, участники «Астаны-7» планируют поднять вопросы борьбы с международным терроризмом и принять заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

    Напомним, обсуждения по военному урегулированию ситуации в Сирии проходят на площадке «Астана» с января 2017 года. В результате шестого раунда переговоров в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации, которые способствовали улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и сужению его масштабов.

    Напомним, ранее стало известно, что седьмой раунд переговоров в Астане пройдет 30 и 31 октября. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сирия #переговоры #астана-7
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